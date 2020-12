Covid, preoccupa la situazione per una RSA di Roccabascerana (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccabascerana (Av) – La situazione in una RSA di Roccabascerana comincia a farsi preoccupante. Ad oggi sono stati registrate ben sette positività al Covid-19 (i cinque ospiti e due operatori). L’ultima in ordine di tempo è un ospite di 101 anni. La casa di risposo ha subito avviato i protocolli per arginare la diffusione del contagio, avvisando il sindaco Roberto Del Grosso e l’Asl di Avellino. Covid in Irpinia, il bollettino dell’Asl di Avellino L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Lain una RSA dicomincia a farsinte. Ad oggi sono stati registrate ben sette positività al-19 (i cinque ospiti e due operatori). L’ultima in ordine di tempo è un ospite di 101 anni. La casa di risposo ha subito avviato i protocolli per arginare la diffusione del contagio, avvisando il sindaco Roberto Del Grosso e l’Asl di Avellino.in Irpinia, il bollettino dell’Asl di Avellino L'articolo proviene da Anteprima24.it.

