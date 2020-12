Covid, altri 887 morti. Clementi: «Necessari gli anticorpi monoclonali. Perché non li abbiamo ancora?» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il coronavirus continua a correre. I nuovi dati sono sempre preoccupanti, il numero delle vittime è altissimo. 16.999 i nuovi casi, 887 morti e 171.586 tamponi da ieri. «Riterrei importante che in Italia fossero disponibili al più presto gli anticorpi monoclonali» contro Covid-19. A invocarne il debutto in suolo tricolore è Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università Vita-Salute. Gli anticorpi mononucleari «negli Usa già ci sono» «Perché ancora non li abbiamo? Negli Usa li stanno usando già da 3 settimane e ci serviranno ora come ponte verso la vaccinazione. Ma anche quando il vaccino sarà finalmente arrivato. Non possiamo non avere a ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il coronavirus continua a correre. I nuovi dati sono sempre preoccupanti, il numero delle vittime è altissimo. 16.999 i nuovi casi, 887e 171.586 tamponi da ieri. «Riterrei importante che in Italia fossero disponibili al più presto gli» contro-19. A invocarne il debutto in suolo tricolore è Massimo, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano e docente dell’università Vita-Salute. Glimononucleari «negli Usa già ci sono» «non li? Negli Usa li stanno usando già da 3 settimane e ci serviranno ora come ponte verso la vaccinazione. Ma anche quando il vaccino sarà finalmente arrivato. Non possiamo non avere a ...

