Coronavirus, ultime news. Arcuri: Curva congelata, non scomparsa, altri sacrifici. DIRETTA (Di giovedì 10 dicembre 2020) Conferenza stampa del Commissario per l'emergenza: "Virus ancora tra noi, fatica a farsi sconfiggere". Calano ancora terapie intensive (-29, ora 3.291) e ricoveri ordinari (-565, ora 29.088). Il tasso di positività scende al 9,9%. Miozzo (Cts): "Ipotesi terza ondata? Non collegata alla scuola". La presidente della Bce Lagarde: diffusione dei vaccini porterà a immunità di gregge entro fine 2021. Il premier Conte starebbe valutando di concedere una deroga per gli spostamenti tra Comuni a Natale Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 dicembre 2020) Conferenza stampa del Commissario per l'emergenza: "Virus ancora tra noi, fatica a farsi sconfiggere". Calano ancora terapie intensive (-29, ora 3.291) e ricoveri ordinari (-565, ora 29.088). Il tasso di positività scende al 9,9%. Miozzo (Cts): "Ipotesi terza ondata? Non collegata alla scuola". La presidente della Bce Lagarde: diffusione dei vaccini porterà a immunità di gregge entro fine 2021. Il premier Conte starebbe valutando di concedere una deroga per gli spostamenti tra Comuni a Natale

