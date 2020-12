Coronavirus, Pregliasco sulle reazioni allergiche post vaccino: “Tutto normale” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fabrizio Pregliasco, è intervenuto per spiegare cosa sia davvero successo in Gran Bretagna con i casi di disturbi post vaccino. Fabrizio Pregliasco effetti vaccino (Facebook)Il caso delle reazioni allergiche post somministrazione del vaccino anticovid in Gran Bretagna hanno di certo suscitato apprensione anche dalle nostre parti. Molti a questo punto si chiedono quanto sia normale che si reagisca in questo modo ad un vaccino come quello che tra poche settimane arriverà, ci si augura, anche in Italia. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano, ha risposto a tali dubbi, affermando che quanto successo in Inghilterra è assolutamente normale, ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Fabrizio, è intervenuto per spiegare cosa sia davvero successo in Gran Bretagna con i casi di disturbi. Fabrizioeffetti(Facebook)Il caso dellesomministrazione delanticovid in Gran Bretagna hanno di certo suscitato apprensione anche dalle nostre parti. Molti a questo punto si chiedono quanto sia normale che si reagisca in questo modo ad uncome quello che tra poche settimane arriverà, ci si augura, anche in Italia. Fabrizio, virologo dell’Università degli studi di Milano, ha riso a tali dubbi, affermando che quanto successo in Inghilterra è assolutamente normale, ...

