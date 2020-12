Consiglio europeo verso accordo sul Recovery Fund, superate perplessità Polonia e Ungheria (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo incontri, scontri, veti, minacce, promesse di esclusione dei due Paesi ribelli e di prosecuzione di accordi a 25 invece che a 27 sembra che l'Unione Europea stia rattoppando i cocci e possa suoerare anche questa grave crisi Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Dopo incontri, scontri, veti, minacce, promesse di esclusione dei due Paesi ribelli e di prosecuzione di accordi a 25 invece che a 27 sembra che l'Unione Europea stia rattoppando i cocci e possa suoerare anche questa grave crisi

AlbertoBagnai : Capisco che parlare dopo la voce della Verità è difficile, ma confondere il Consiglio Europeo col Consiglio d’Europ… - Montecitorio : 314 favorevoli, 239 contrari. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente de… - Palazzo_Chigi : In diretta da Bruxelles le dichiarazioni alla stampa del Presidente @GiuseppeConteIT prima dell'inizio dei lavori d… - ElviraOliva : RT @ItalyinEU: C'è l'accordo! ???? Il Consiglio europeo #EUCO ha trovato l'intesa per sbloccare il Quadro Finanziario Pluriennale #QFP 2021-… - AntonioDonatoPa : RT @Michele_Anzaldi: La Rai ha ben 3 corrispondenti a Bruxelles ma per il Consiglio Europeo il Tg1 ha mandato al seguito di Conte l'inviato… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio europeo Recovery, Consiglio Europeo a Bruxelles. Gentiloni: 'L'Italia si concentri sulle priorità' ANSA Nuova Europa Lagarde rinvia la ripresa al 2022. I mercati non brindano per il bazooka di Natale

I nuovi stimoli (previsti) non scuotono gli investitori. La Bce (divisa) delinea un quadro fosco su crescita e inflazione a causa dell'incertezza anche sul vaccino anti-Covid ...

Zingaretti avverte Conte: “Nessuna disputa ma il governo va avanti se fa le cose”

Il segretario Dem: «Sulla governance nessuna predilezione di schema, ma è necessario mettere a punto un piano che serva davvero al rilancio del Paese» ...

I nuovi stimoli (previsti) non scuotono gli investitori. La Bce (divisa) delinea un quadro fosco su crescita e inflazione a causa dell'incertezza anche sul vaccino anti-Covid ...Il segretario Dem: «Sulla governance nessuna predilezione di schema, ma è necessario mettere a punto un piano che serva davvero al rilancio del Paese» ...