Caso Alberto Genovese | c’era anche la fidanzata ai festini droga e sesso

andreapalazzo2 : RT @mattino5: Torniamo sul caso 'Terrazza Sentimento' con nuovi aggiornamenti: l'ex fidanzata di Alberto Genovese è indagata e spunta una t… - Pamelitanaa : RT @mattino5: Torniamo sul caso 'Terrazza Sentimento' con nuovi aggiornamenti: l'ex fidanzata di Alberto Genovese è indagata e spunta una t… - mattino5 : Torniamo sul caso 'Terrazza Sentimento' con nuovi aggiornamenti: l'ex fidanzata di Alberto Genovese è indagata e sp… - alberto_mineo : @lauraboldrini Esiste un generatore automatico di commenti fascisti e xenofobi. Potete prendere il 90% dei commenti… - Alberto_zz0 : @QuartoMartire @borghi_claudio La Lega ha cambiato programma (ormai superato) in un decennio, con tanto di assemble… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Alberto

“Le feste di Alberto Genovese non erano le più estreme, ce ne sono di peggiori. Di party come quelli a Terrazza sentimento ne è piena l'Italia”.Anche la fidanzata (o ex fidanzata, la questione è poco chiara) di Alberto Genovese sarebbe finita nel mirino delle indagini e risulta al momento indagata per concorso in violenza e cessione di droga.Caso Alberto Genovese, indagata anche l'ex fidanzata. Da alcune testimonianze agli atti la donna sarebbe stata presente nel corso di alcuni abusi sessualiCaso Genovese: c’è una seconda vittima C’è una nuova accusa di violenza sessuale ai danni di Alberto Genovese, e non potrebbe essere l’ultima. Secondo quanto riferisce Il Corriere della S era, una ragazza di 23 anni è stata ascoltata in Questura dopo aver denunciato l’imprenditore.C’è un nuovo sviluppo nellavicenda che riguarda Alberto Genovese, accusato di stupro, sequestro di persona e torturaai danni di una ragazza di 18 anni. I legali della giovane hanno annunciato, tramite un comunicato, di volerrinunciare all’incarico; al loro posto è subentrato l’avvocato Luigi Liguori.