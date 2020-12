Camilla inaugura un nuovo canile (mentre il suo cane mangia salsiccia)

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Cappotto verde, una spilla a forma di cane sul risvolto, una mascherina con dei disegni di piccole zampe, e in braccio Beth, uno dei suoi due Jack Russel (l’altro è Blubell): così Camilla Parker Bowles è arrivata alla Battersea Dog and Cats Home di Windsor, per inaugurare il nuovo canile di questo centro di eccellenza nato a metà dell’800 che ha diverse sedi in Inghilterra e che si occupa di soccorrere, e dare in adozione, animali in difficoltà.