Calcio: Paolo Rossi, un campione che nella sua normalità ha regalato un sogno (Di giovedì 10 dicembre 2020) Rossi: un cognome qualunque, facile da ricordare. C’è bisogno di qualcosa per dare un po’ di sapore per non essere dimenticati. Paolo Rossi, all’età di 64 anni, se ne è andato per un male incurabile e dopo il genio del Calcio Diego Armando Maradona, un altro campione del rettangolo verde ci ha lasciato. Una fine resa nota nel cuore della notte, simile a uno dei suoi scatti sul filo del fuorigioco, alle spalle della linea difensiva, raccogliendo un pallone e trasformando in oro. Una carriera breve ma intensa quella di Pablito, iniziata e finite come fosse un viaggio incessante sulle montagne russe, tra discese ardite e risalite improvvise. Lo avevamo dimenticato tra i tanti signor Rossi della nostra povera Italia, afflitta dalla paura del Covid-19. Era esile, cresciuto ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020): un cognome qualunque, facile da ricordare. C’è bidi qualcosa per dare un po’ di sapore per non essere dimenticati., all’età di 64 anni, se ne è andato per un male incurabile e dopo il genio delDiego Armando Maradona, un altrodel rettangolo verde ci ha lasciato. Una fine resa nota nel cuore della notte, simile a uno dei suoi scatti sul filo del fuorigioco, alle spalle della linea difensiva, raccogliendo un pallone e trasformando in oro. Una carriera breve ma intensa quella di Pablito, iniziata e finite come fosse un viaggio incessante sulle montagne russe, tra discese ardite e risalite improvvise. Lo avevamo dimenticato tra i tanti signordella nostra povera Italia, afflitta dalla paura del Covid-19. Era esile, cresciuto ...

