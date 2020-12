Alfonso Signorini è rimasto senza vipponi | o almeno così dicono

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Dalla prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 lo studio che accoglie ogni lunedì e venerdìpotrebbe essere più vuoto. Infatti, stando all’indiscrezione rilanciata da alcuni siti di gossip, a partire dalla diretta di domani non ci dovrebbero più essere i concorrenti eliminati in precedenza al televoto. Perché usiamo il condizionale? Per due semplici motivi: in primis perché non c’è alcuna conferma di quanto riportato sul web, in secondo luogo perché qualcosa non ci torna. L’indiscrezione sullo studio del Grande Fratello vuoto a partire da domani Ma procediamo con calma, dandovi conto della notizia emerse in queste ultime ore, ripresa tra gli altri anche dal noto blog di Isa e Chia:sarebbe costretto a fare a meno della predegli eliminati in studio perché l’azienda non avrebbe ...