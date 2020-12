“100 km per partorire, bimbi nascono in strada”. Mallamaci-don Michele: ok centro maternità ‘Laura Nosiglia’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ristrutturazione di un centro maternità per i poveri. Prende vita una nuova missione umanitaria dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti Porto in Africa’ del presidente Mallamaci. L’intervento riguarderà il Villaggio di Worofla, nord della Costa d’Avorio, nella missione cattolica guidata da Padre Clovis Prao. Di seguito le dichiarazioni del fondatore-presidente dell’Associazione umanitaria, il medico cardiologo Vincenzo Mallamaci.“Le donne sono costrette a recarsi fino ad oltre 100 chilometri con qualsiasi mezzo. In queste condizioni, non di rado, partoriscono per strada. Spesso si verifica la morte del bambino e, purtroppo, a volte anche delle mamme. Il centro esistente non è funzionale e necessita di tutto”. Per tale motivo nasce l’iniziativa ‘Una Culla per Laura’ promossa da don ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ristrutturazione di unper i poveri. Prende vita una nuova missione umanitaria dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti Porto in Africa’ del presidente. L’intervento riguarderà il Villaggio di Worofla, nord della Costa d’Avorio, nella missione cattolica guidata da Padre Clovis Prao. Di seguito le dichiarazioni del fondatore-presidente dell’Associazione umanitaria, il medico cardiologo Vincenzo.“Le donne sono costrette a recarsi fino ad oltre 100 chilometri con qualsiasi mezzo. In queste condizioni, non di rado, partoriscono per strada. Spesso si verifica la morte del bambino e, purtroppo, a volte anche delle mamme. Ilesistente non è funzionale e necessita di tutto”. Per tale motivo nasce l’iniziativa ‘Una Culla per Laura’ promossa da don ...

