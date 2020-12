World of Warcraft: Shadowlands diventa il gioco per PC venduto più velocemente di sempre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) World of Warcraft ha recentemente ricevuto la sua ottava grande espansione dal suo lancio nel 2004, Shadowlands, che ha battuto tutti i precedenti record di vendita. Activision-Blizzard aveva dichiarato in precedenza che le sue vendite pre-lancio erano superiori a qualsiasi altra espansione di WoW e questo si è tradotto anche in eccellenti vendite nel giorno del lancio. La società ha recentemente annunciato che World of Warcraft: Shadowlands ha venduto 3,7 milioni di unità nelle prime 24 ore dopo il lancio, diventando il gioco per PC venduto più velocemente di tutti i tempi. E' stato quindi battuto un record precedentemente detenuto da Diablo 3 di Blizzard, che ha venduto 3,5 milioni ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ofha recentemente ricevuto la sua ottava grande espansione dal suo lancio nel 2004,, che ha battuto tutti i precedenti record di vendita. Activision-Blizzard aveva dichiarato in precedenza che le sue vendite pre-lancio erano superiori a qualsiasi altra espansione di WoW e questo si è tradotto anche in eccellenti vendite nel giorno del lancio. La società ha recentemente annunciato cheofha3,7 milioni di unità nelle prime 24 ore dopo il lancio,ndo ilper PCpiùdi tutti i tempi. E' stato quindi battuto un record precedentemente detenuto da Diablo 3 di Blizzard, che ha3,5 milioni ...

