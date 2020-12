Video e testo di Polvere Da Sparo di Gaudiano, uno struggente racconto sulla perdita del padre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Polvere Da Sparo di Gaudiano indora la pillola con l’arrangiamento che coniuga cantautorato e folk acustico, con quel sapore di un’estate fuori tempo e con un ritmo pieno di groove, ma quando viene colto il testo arriva il boato. Gaudiano, all’anagrafe Luca Gaudiano, ha perso suo padre. Lo stesso padre che gli aveva regalato la sua prima chitarra acustica e che lo aveva incoraggiato a inseguire il suo sogno. Polvere da Sparo di Gaudiano racconta il tormento dell’elaborazione di un lutto, l’incapacità di accettare un’assenza terribile e quell’ossessione che allo specchio ti fa scoprire le somiglianze con chi ha ti ha messo il mondo, lo stesso mondo in cui ora ti senti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020)Dadiindora la pillola con l’arrangiamento che coniuga cantautorato e folk acustico, con quel sapore di un’estate fuori tempo e con un ritmo pieno di groove, ma quando viene colto ilarriva il boato., all’anagrafe Luca, ha perso suo. Lo stessoche gli aveva regalato la sua prima chitarra acustica e che lo aveva incoraggiato a inseguire il suo sogno.dadiracconta il tormento dell’elaborazione di un lutto, l’incapacità di accettare un’assenza terribile e quell’ossessione che allo specchio ti fa scoprire le somiglianze con chi ha ti ha messo il mondo, lo stesso mondo in cui ora ti senti ...

Ultime Notizie dalla rete : Video testo Video e testo di Polvere Da Sparo di Gaudiano, uno struggente racconto sulla perdita del padre OptiMagazine Discoteche,teatri,ospedali,video e pagine: la scrittura può vivere ovunque tra i lacci di parole di Francesco Destro

Alcuni dicono che. Quando è detta. La parola muore. Io dico invece che. Proprio quel giorno. Comincia a vivere. (Emily Dickinson) Se siete rimasti stupiti da come inizia questa p ...

“2020 Da Dimenticare”, il nuovo singolo di Karin Cerini [VIDEO]

Karin è una giovane che parla ai giovani e lo fa senza filtri, con un linguaggio fluido e diretto, che si riflette nei suoi testi, nella sua musica Il ...

