Valencia | Gabriel Paulista è spagnolo E ora punta alla nazionale

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), difensore del, ha ottenuto la nazionalità spagnola: nel mirino c’è la convocazione da parte del ct Luis Enrique, difensore del, ha ottenuto la nazionalità spagnola dopo aver fatto giuramento di fedeltà al Regno di Spagna. «Voglio far parte dellaspagnola. Il processo per ottenere la nazionalità è stato lento ma finalmente pè arrivato il giorno e sono felice. Prossimo obiettivo, giocare gli Europei del 2021 con la Spagna». Leggi su Calcionews24.com

Gabriel Paulista, difensore del Valencia, ha ottenuto la nazionalità spagnola: nel mirino c'è la convocazione del ct Luis Enrique ...