UNA VITA | anticipazioni puntata di giovedì 10 e venerdì 11 dicembre 2020

anticipazioni puntata 1091 di Una VITA di giovedì 10 e venerdì 11 dicembre 2020: Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 10 dicembre 2020 Ramon rimprovera Lolita e Carmen per il comportamento che queste ultime hanno assunto e finisce anche per litigare con il figlio Antonito. Susana si trova a origliare il dialogo dei signori Palacios. Felipe vuole subito trovare Marcia e se la prende con Mauro, che secondo lui non ha saputo fare pressione su Andrade. A quel punto, l'Alvarez-Hermoso decide di recarsi a casa del magnate per salvare la sua amata.

