Uccise la moglie a coltellate | ma viene assolto per “delirio di gelosia” | la sentenza fa discutere

"delirio di gelosia". E' un disturbo delirante, una forma morbosa ossessiva, insensata, paranoica… Si chiude così il processo. assolto per un vizio di mente Antonio Gozzini, classe 1940, che un anno fa Uccise la moglie Cristina Maioli, 62 anni, docente di Lingua e Letteratura italiana all'Itis Castelli di Brescia. Fu preda di un delirio di L'articolo NewNotizie.it.

