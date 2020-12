Suzuki Swift Sport Hybrid R1 disponibile per il campionato 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Swift Sport Hybrid R1, guidata da Simone Goldoni con alle note Eric Macori, nella stagione 2020 della classe R1 ha testato e sviluppato la Sportiva di casa Suzuki in vari step, anche nelle condizioni più sfidanti con ottimi positivi. Ora Suzuki è pronta a mettere a disposizione il frutto di questo attento lavoro di sviluppo, avviando le prenotazioni di Swift Sport Hybrid R1, che consentirà ai piloti privati e ai gentleman driver di competere e divertirsi a costi accessibili.In ben sei occasioni Swift Sport Hybrid R1 ha superato le performance dei primi classificati, ottenendo sul campo la prima piazza nei rally Roma Capitale e Targa Florio. I risultati delle prove ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) TORINO (ITALPRESS) –R1, guidata da Simone Goldoni con alle note Eric Macori, nella stagione 2020 della classe R1 ha testato e sviluppato laiva di casain vari step, anche nelle condizioni più sfidanti con ottimi positivi. Oraè pronta a mettere a disposizione il frutto di questo attento lavoro di sviluppo, avviando le prenotazioni diR1, che consentirà ai piloti privati e ai gentleman driver di competere e divertirsi a costi accessibili.In ben sei occasioniR1 ha superato le performance dei primi classificati, ottenendo sul campo la prima piazza nei rally Roma Capitale e Targa Florio. I risultati delle prove ...

Italpress : Suzuki Swift Sport Hybrid R1 disponibile per il campionato 2021 - Autopivasas : Oggi nuova consegna alla Signora Carla che con la sua nuova Swift 1.2 Hybrid avrà un'alta guidabilità e bassi consu… - lulopdotcom : #automotive Suzuki SWIFT Sport Hybrid R1: la più veloce della categoria R1, ora disponibile per il campionato 2021!… - ABMnewscom : Suzuki SWIFT Sport Hybrid R1: la più veloce della categoria R1, ora disponibile per il campionato 2021!… - Autopivasas : Nuova consegna in AutoPiva: Swift Hybrid Top ?? Grazie per averci scelto e tanti auguri alla signora Larysa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Suzuki Swift Suzuki Swift | La prova della Sport, della 4x4 e della 1.2 Hybrid Red Live MOTORI: SUZUKI SWIFT SPORT HYBRID R1 DISPONIBILE PER CAMPIONATO 2021-2-

Per i clienti che volessero assemblare l'auto in prima persona, partendo anche da una Swift Sport Hybrid gia' di proprieta', Suzuki propone un kit di preparazione che comprende tutti i componenti ...

Suzuki Swift Sport Hybrid R1 disponibile per il campionato 2021

TORINO (ITALPRESS) - Swift sport Hybrid R1, guidata da Simone Goldoni con alle note Eric Macori, nella stagione 2020 della classe R1 ha testato ...

Per i clienti che volessero assemblare l'auto in prima persona, partendo anche da una Swift Sport Hybrid gia' di proprieta', Suzuki propone un kit di preparazione che comprende tutti i componenti ...TORINO (ITALPRESS) - Swift sport Hybrid R1, guidata da Simone Goldoni con alle note Eric Macori, nella stagione 2020 della classe R1 ha testato ...