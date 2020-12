Spostamenti, incubo Natale: decine migliaia in viaggio prima del 21 dicembre, allerta Sud. Controlli con elicotteri e droni (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il timore è concreto: la settimana prima del 21 dicembre, e in particolare venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 sono previste giornate da bollino nero sulle strade, nelle stazioni e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il timore è concreto: la settimanadel 21, e in particolare venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 sono previste giornate da bollino nero sulle strade, nelle stazioni e...

Il timore è concreto: la settimana prima del 21 dicembre, e in particolare venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 sono previste giornate da bollino nero sulle strade, nelle stazioni ...

Piccoli comuni sigillati a Natale, i sindaci: “Nessuna ribellione”

Sindaci di montagna e dei paesi più piccoli perplessi e preoccupati per il divieto di spostamento tra comuni durante le feste. “Come amministratore e da cittadino devo rispettare la legge. Ma da sinda ...

