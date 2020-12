“Sei una putt***” Orrore al GF Vip | la frase contro Stefania Orlando arriva alle orecchie di tutti È bufera

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come ricordiamo, venerdì scorsoinfatti ha nominato l’attrice per alcune questioni secondo lei non risolte e tirato in ballo anche la sua storia con Massimiliano Morra. “Permetti che abbia dei dubbi sul tuo percorso?”, si è giustificata la conduttrice televisiva. Spazio poi ai commenti dallo studio e puntuale èta l’opinione di Antonella Elia sula regina delle pettegole, non sei falsa come dice Patrizia De Blanck, sei geniale”. È stato a quel punto che la contessa è esplosa. Si è addirittura alzata in piedi, davanti a un Alfonso Signorini sgomento. “Taci! Falsona. Stai zitta, devi farmi parlare! Falsona, sei una falsona!”. Vani gli appelli del conduttore: Patrizia ha continuato a urlare anche quando si stava per passare a un altro argomento. (Continua dopo le ...