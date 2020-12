Salerno, decessi anomali nella clinica: arrestato un primario, sospeso un medico chirurgo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Salerno, decessi anomali in clinica: arrestato primario Aver eseguito una serie di interventi chirurgici ad alto rischio di complicanza, “totalmente demolitivi ed inutili” ai danni di malati oncologici che affrontavano la malattia in stadio avanzato, molti dei quali poi deceduti. E’ questa l’accusa che ha portato all’arresto del primario di una clinica di Salerno e alla sospensione dall’attività di un medico chirurgo. Ai due vengono attribuiti “plurimi omicidi colposi commessi tra il 12 novembre 2017 ed il 25 marzo 2018”. I destinatari di misure cautelari, emesse dal gip di Salerno ed eseguite dai carabinieri, sono Carmine Napolitano, primario dell’Unità funzionale di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020)inAver eseguito una serie di interventi chirurgici ad alto rischio di complicanza, “totalmente demolitivi ed inutili” ai danni di malati oncologici che affrontavano la malattia in stadio avanzato, molti dei quali poi deceduti. E’ questa l’accusa che ha portato all’arresto deldi unadie alla sospensione dall’attività di un. Ai due vengono attribuiti “plurimi omicidi colposi commessi tra il 12 novembre 2017 ed il 25 marzo 2018”. I destinatari di misure cautelari, emesse dal gip died eseguite dai carabinieri, sono Carmine Napolitano,dell’Unità funzionale di ...

Andrea80821276 : RT @RaiNews: Sospeso, inoltre, un chirurgo in servizio nello stesso reparto. Le indagini dei Carabinieri avviate nei primi mesi del 2018 do… - Andrea80821276 : RT @mattinodinapoli: Troppi decessi nella casa di cura Tortorella arrestato il primario Napolitano e un chirurgo - rob_milano : RT @RaiNews: Sospeso, inoltre, un chirurgo in servizio nello stesso reparto. Le indagini dei Carabinieri avviate nei primi mesi del 2018 do… - MamolkcsMamol : Salerno, medico arrestato: «Interventi chirurgici rischiosi e anomali incrementi di decessi» - RaiNews : Sospeso, inoltre, un chirurgo in servizio nello stesso reparto. Le indagini dei Carabinieri avviate nei primi mesi… -