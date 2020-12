Ronaldo sulla Juve: “Famiglia vera, unita. Squadra di campioni” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Subito dopo la gara, su Instagram, Cristiano Ronaldo ha speso parole dolci nei confronti della Squadra, della “sua” Juve. Il portoghese ha parlato di “Famiglia vera, unita”, “Squadra di campioni” specificando che “giocando così non abbiamo nulla da temere fino alla fine della stagione”. https://www.instagram.com/p/CIjaK4QgMjR/?utm source=ig web copy link Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Subito dopo la gara, su Instagram, Cristianoha speso parole dolci nei confronti della, della “sua”. Il portoghese ha parlato di”, “dispecificando che “giocando così non abbiamo nulla da temere fino alla fine della stagione”. https://www.instagram.com/p/CIjaK4QgMjR/?utm source=ig web copy link Foto: Twitterntus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo sulla Ronaldo sulla Juve: “Famiglia vera, unita. Squadra di campioni” alfredopedulla.com La forza di Ronaldo e la felicità perduta di Lionel Messi

La Juventus, con una prestazione magistrale, fantasia più senso tattico, secondo i dettami di Andrea Pirlo, ha conquistato il Camp Nou: 3-0 e primo posto in classifica nel proprio girone.

