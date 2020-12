(Di giovedì 10 dicembre 2020) Non è mai troppo tardi. Come ha scritto su queste pagine Erica Moretti, a cento anni dalla nascita, a quaranta dalla morte, gli Stati Uniti scoprono Gianni, «il genio italiano che ha mescolato marxismo e letteratura per l’infanzia», per citare il titolo del bell’articolo di Joan Acocella appena uscito sul New Yorker. Per quanto appaia strano, considerando la fama diin tutto il mondo, «negli Usa – scrive Acocella – praticamente nessuno conosce il suo nome. Dei suoi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Rodari, un marxista surreale a spasso per l’America Express. Lo scrittore e pedagogista non è più lontano dai lettori statunitensi . Gianni Rodari. Maria Teresa Carbone . Edizione del 10.12.2020. Pubblicato 10.12.2020, 0:05 . Aggiornato 9.12.2020, 18:07

Gianni Rodari, la radio, la letteratura, l’ideologia

che per Rodari è essenzialmente espressione del pensiero divergente.4 Come infatti sostiene Antonio Faeti, la poetica di Rodari, in parte coerente con l’estetica letteraria marxista del tempo, presenta due componenti fondamentali: «la decisa volontà ad esprimere un proprio

Rodari iniziava la storia e poi invitava i bambini a terminarla. - Si era a Natale e Rodari lesse ai bambini la filastrocca “Il mago di Natale” che si trova in “Filastrocche in cielo e in terra” dove si parla di un mago che gira per le vie e le piazze di Roma facendo spuntare alberi fantastici.