Renzi tiene il punto e minaccia Ma lo showdown fa spazio alla trattativa

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Matteosi tira sul naso la mascherina, si alza e guarda Giuseppe Conte, seduto sui banchi del Governo: “Dobbiamo dirci le cose in faccia, noi non scambiamo il tema della governance con uno strapuntino”. Il leader di Italia Viva interviene al Senato, su una risoluzione, quella sulla riforma del Mes, che doveva essere loper il governo e che si è rivelata l’ennesimo sterile psicodramma tutto interno ai 5 stelle. Di Mes parla poco, si prende la tribuna per chiarire la propria posizione sul Recovery fund, la vera pietra dello scandalo che sta facendo trabre il Governo. Il leader di Italia viva richiama la dignità delle istituzioni, la parlamentarizzazione del dibattito: “Chi ha deciso che i miliardi per la sanità debbano essere solo nove? Vi sembra normale che sul turismo ce ne siano solo tre? ...

Superare l'ostacolo del voto sulla riforma del Mes non basta al premier Giuseppe Conte per sancire una nuova tregua all'interno delle forze che sostengono il suo governo. Nel giorno in cui ...“ Matteo Renzi si muove come se sapesse che non è solo in questa battaglia”. Da questa affermazione di Enrico Mentana è ...