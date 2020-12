Recovery Fund e bilancio Ue, superato il veto di Polonia e Ungheria: ‘Compromesso con la presidenza tedesca’. Conte: ‘Spiraglio positivo’ (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo quasi un mese di stallo, appelli alla responsabilità e discussioni su eventuali “piani B” che avrebbero ulteriormente spaccato l’Europa, Polonia e Ungheria sembrano disposte a superare il veto sul prossimo bilancio dell’Unione a cui è direttamente collegato il Recovery Fund da 750 miliardi di cui l’Italia è il principale beneficiario. Anche se non è ancora chiaro se e in quali termini dovrà essere il resto della Ue a cedere. Konrad Szymaski, ministro polacco per i rapporti con l’Unione europea, ha infatti fatto sapere che “la presidenza tedesca ha dato ragione all’esecutivo polacco e ha modificato il Contenuto del provvedimento” che riguarda il meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto, Contestato dai due Paesi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo quasi un mese di stallo, appelli alla responsabilità e discussioni su eventuali “piani B” che avrebbero ulteriormente spaccato l’Europa,sembrano disposte a superare ilsul prossimodell’Unione a cui è direttamente collegato ilda 750 miliardi di cui l’Italia è il principale beneficiario. Anche se non è ancora chiaro se e in quali termini dovrà essere il resto della Ue a cedere. Konrad Szymaski, ministro polacco per i rapporti con l’Unione europea, ha infatti fatto sapere che “latedesca ha dato ragione all’esecutivo polacco e ha modificato ilnuto del provvedimento” che riguarda il meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto,stato dai due Paesi del ...

