Protesta contro la Dad a Torino | il padre insegnante si unisce a figlia

(AGI) - Torino, 9 dic. - Computer portatile sulle ginocchia, berretto e sciarpa per proteggersi dal freddo e tanta voglia di stare in contatto con i suoi alunni. Questa mattina in piazza Castello a Torino, davanti alla sede della Regione Piemonte, a Protestare contro la didattica a distanza c'era anche Stefano Rogliatti, insegnante in un istituto superiore e papà di Lisa, la dodicenne che con la compagna Anita, da un mese circa studia in strada per Protestare contro la Dad. "Dopo tutti questi giorni passati da mia figlia Lisa, Anita e gli altri ragazzi a studiare davanti alla scuola - spiega Stefano Rogliatti all'AGI - da insegnante ho deciso di unirmi alla Protesta contro la didattica a distanza".

