Possesso di droga ed eccesso di velocità: aperta inchiesta su Lapo Elkann (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come riportato dal Fatto Quotidiano, Lapo Elkann era stato fermato a settembre tra Portofino e Santa Margherita Ligure, ma il pm avrebbe già chiesto l’archiviazione. Paul Gilham/Getty ImagesLo scorso settembre Lapo Elkann è stato fermato due volte dalle forze dell’ordine tra Portofino e Santa Margherita Ligure: la prima per eccesso di velocità su una Ferrari, che gli è costata una multa, e la seconda per un semplice controllo, in cui è stato trovato in Possesso di cocaina. Lo ha reso noto il Fatto Quotidiano. Dopo essere stato fermato, il rampollo della famiglia Agnelli o la persona che lo accompagnava per evitare guai ha buttato a terra la droga, che però non è sfuggita ai carabinieri. La procura di Genova, in seguito al controllo, ha ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Come riportato dal Fatto Quotidiano,era stato fermato a settembre tra Portofino e Santa Margherita Ligure, ma il pm avrebbe già chiesto l’archiviazione. Paul Gilham/Getty ImagesLo scorso settembreè stato fermato due volte dalle forze dell’ordine tra Portofino e Santa Margherita Ligure: la prima perdisu una Ferrari, che gli è costata una multa, e la seconda per un semplice controllo, in cui è stato trovato indi cocaina. Lo ha reso noto il Fatto Quotidiano. Dopo essere stato fermato, il rampollo della famiglia Agnelli o la persona che lo accompagnava per evitare guai ha buttato a terra la, che però non è sfuggita ai carabinieri. La procura di Genova, in seguito al controllo, ha ...

