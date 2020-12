Olimpiadi 2024, a Parigi il Cio abolisce la 50 chilometri di marcia: non rispetta la 'parità di genere' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Niente più 50 chilometri di marcia : il Comitato olimpico abolisce la storica gara, che nel 2008 a Pechino fu vinta dall'atleta azzurro Alex Schwazer, nel nome della 'parità di genere' . Quella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Niente più 50di: il Comitato olimpicola storica gara, che nel 2008 a Pechino fu vinta dall'atleta azzurro Alex Schwazer, nel nome della 'di' . Quella ...

NoiNotizie : RT @MediasetTgcom24: Olimpiadi 2024, a Parigi il Cio abolisce la 50 chilometri di marcia: non rispetta la 'parità di genere' #50kmmarcia h… - max70gub : RT @MediasetTgcom24: Olimpiadi 2024, a Parigi il Cio abolisce la 50 chilometri di marcia: non rispetta la 'parità di genere' #50kmmarcia h… - JehOG7 : RT @YixingItaly: 201208 Chinese DanceSports Federation Weibo Lay, ambasciatore cinese di Street Dance, dà il benvenuto al Break Dancing al… - MediasetTgcom24 : Olimpiadi 2024, a Parigi il Cio abolisce la 50 chilometri di marcia: non rispetta la 'parità di genere'… - YixingItaly : 201208 Chinese DanceSports Federation Weibo Lay, ambasciatore cinese di Street Dance, dà il benvenuto al Break Dan… -