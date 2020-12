Occhiali e mascherina, come evitare l’appannamento: 5 consigli (Di mercoledì 9 dicembre 2020) mascherina e Occhiali, un binomio che non va d’accordo. È bastato poco per accorgersene: pochi passi all’area aperta e le lenti degli Occhiali diventano impenetrabili come nebbia. Insomma, l’appannamento rende difficoltoso ogni spostamento se non si prendono le dovute contromisure. Un problema che per chi porta gli Occhiali è ricorrente, ma in questo periodo in cui l’utilizzo della mascherina è diventata obbligatoria quasi ovunque ingegnarsi per trovare una soluzione diventa vitale per mantenere stabili i nervi all’ennesimo appannamento che rende difficoltoso guardare anche ad un palmo dal proprio naso. Per questo abbiamo deciso di proporre alcuni ‘trucchetti’ che possono essere utili per evitare l’appannamento delle lenti degli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 dicembre 2020), un binomio che non va d’accordo. È bastato poco per accorgersene: pochi passi all’area aperta e le lenti deglidiventano impenetrabilinebbia. Insomma,rende difficoltoso ogni spostamento se non si prendono le dovute contromisure. Un problema che per chi porta gliè ricorrente, ma in questo periodo in cui l’utilizzo dellaè diventata obbligatoria quasi ovunque ingegnarsi per trovare una soluzione diventa vitale per mantenere stabili i nervi all’ennesimo appannamento che rende difficoltoso guardare anche ad un palmo dal proprio naso. Per questo abbiamo deciso di proporre alcuni ‘trucchetti’ che possono essere utili perdelle lenti degli ...

italiaserait : Occhiali e mascherina, come evitare l’appannamento: 5 consigli - AntonellaColoru : RT @Lamiacucinaross: @sgnacchero Piove. Vado a prendere mia figlia a scuola, berretto, sciarpa, mascherina, occhiali. Intravedo bambina che… - UnTemaAlGiorno : RT @Depaktm28Palma: #uninvitoA quel gran genio che stamattina che con mascherina, occhiali appannati per di più da solo in auto mi stava in… - intornoAlTempo : RT @Depaktm28Palma: #uninvitoA quel gran genio che stamattina che con mascherina, occhiali appannati per di più da solo in auto mi stava in… - Depaktm28Palma : #uninvitoA quel gran genio che stamattina che con mascherina, occhiali appannati per di più da solo in auto mi stav… -