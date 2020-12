Negoziati a Doha: nuovi colloqui tra Kabul e Talebani (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In questi giorni, i Talebani e il governo afghano sono impegnati in una serie di Negoziati a Doha. Dopo il primo incontro di settembre, le due parti stanno iniziando a confrontarsi. Che si stia cercando di raggiungere davvero la pace? Cosa c’è da sapere sui Negoziati tra il governo afghano e i Talebani? Come già Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) In questi giorni, ie il governo afghano sono impegnati in una serie di. Dopo il primo incontro di settembre, le due parti stanno iniziando a confrontarsi. Che si stia cercando di raggiungere davvero la pace? Cosa c’è da sapere suitra il governo afghano e i? Come già

Sono in corso nuovi negoziati a Dohla tra il governo afghano e i Talebani. Su cosa si basano? Cosa chiedono? Si è fatto qualche passo avanti?

