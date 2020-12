Napoli Real Sociedad, il presidente Aperribay: «Uccidi o sarai ucciso» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Jokin Aperribay ha parlato alla vigilia della partita di Europa League Napoli-Real Sociedad Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, in una intervista al Mundo Deportivo ha parlato della partita di Europa League contro il Napoli che deciderà la qualificazione al prossimo turno. «Andiamo a Napoli per vincere! Le assenze di Oyarzabal e David Silva? È inutile lamentarsi e non ho visto alcun rimpianto. Sapevamo che sarebbe stato un girone molto difficile, e siamo arrivati ??alla fine con tre squadre con la possibilità di qualificarsi. Giochiamo a Napoli e non dobbiamo aspettarci niente da nessuno. È una gara in cui Uccidi o finisci per essere uccisi, ma è anche una sfida per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Jokinha parlato alla vigilia della partita di Europa LeagueJokindella, in una intervista al Mundo Deportivo ha parlato della partita di Europa League contro ilche deciderà la qualificazione al prossimo turno. «Andiamo aper vincere! Le assenze di Oyarzabal e David Silva? È inutile lamentarsi e non ho visto alcun rimpianto. Sapevamo che sarebbe stato un girone molto difficile, e siamo arrivati ??alla fine con tre squadre con la possibilità di qualificarsi. Giochiamo ae non dobbiamo aspettarci niente da nessuno. È una gara in cuio finisci per essere uccisi, ma è anche una sfida per ...

sscnapoli : ?? | #NapoliRealSociedad sarà diretta dall’arbitro israeliano Grinfeld ?? - sscnapoli : ?? Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da Andrea Petagn… - JuventusFCBcn : @GiuSette7 Stesso discorso per il Napoli domani. Se perdesse con il Real Sociedad rischierebbe di uscire potendosi… - fajardo_levy : RT @DiMarzio: #Gattuso ha parlato anche del suo rinnovo con il #Napoli - pinahappydodi : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Napoli-Real Sociedad, dove vedere la partita: diretta tv in chiaro -