Meteo: sul salernitano ancora allerta rossa, dalla mezzanotte si passa all’arancione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti E’ attualmente in vigore sulla provincia di Salerno l’allerta Meteo di livello Rosso emanata dalla Protezione civile della Regione Campania fino alle ore 23.59 di oggi. A partire dalla mezzanotte, nelle zone del salernitano dove attualmente vige l’allerta rossa, si passa all’arancione: è stata infatti prorogata l’allerta Meteo su tutto il territorio regionale di ulteriori 24 ore con una generale riduzione del livello di rischio rispetto a quello in vigore, ad eccezione della zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) dove è confermata l’allerta Arancione, ossia la stessa in vigore oggi. Particolare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti E’ attualmente in vigore sulla provincia di Salerno l’di livello Rosso emanataProtezione civile della Regione Campania fino alle ore 23.59 di oggi. A partire, nelle zone deldove attualmente vige l’, si: è stata infatti prorogata l’su tutto il territorio regionale di ulteriori 24 ore con una generale riduzione del livello di rischio rispetto a quello in vigore, ad eccezione della zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) dove è confermata l’Arancione, ossia la stessa in vigore oggi. Particolare ...

