Mes, Senato approva la risoluzione del governo. Renzi: «Non scambiamo il sì per un posto nella cabina di regia del Recovery fund»

Duri interventi di Renzi e Salvini in aula, ma la risoluzione della maggioranza sulla riforma del Mes e sulle comunicazioni del premier passa con 156 voti favorevoli, 129 contrari e 4 astensioni

