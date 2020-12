Mes: Gelmini, 'Conte non ci ha convinto, no a risoluzione maggioranza' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "La sua relazione risente del clima che si respira all'interno della maggioranza, delle debolezze e delle divisioni. Non ci ha convinto e non avrà il voto di Fi. Lo affermo con profondo rammarico perché il nostro presidente Silvio Berlusconi ci ha insegnato che in un grande Paese, sui grandi temi di politica estera, anche chi siede ai banchi dell'opposizione ha il dovere di avere un approccio unitario e di provare a condividere le scelte che incidono sul futuro del Paese". Lo ha detto in Aula alla Camera la capogruppo di Fi, Mariastella Gelmini, annunciando il voto contrario sulla risoluzione di maggioranza alle comunicazioni del presidente del Consiglio, sul Consiglio Ue. "Noi vogliamo aiutare l'Italia - ha aggiunto Gelmini - non un governo di cui non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "La sua relazione risente del clima che si respira all'interno della, delle debolezze e delle divisioni. Non ci hae non avrà il voto di Fi. Lo affermo con profondo rammarico perché il nostro presidente Silvio Berlusconi ci ha insegnato che in un grande Paese, sui grandi temi di politica estera, anche chi siede ai banchi dell'opposizione ha il dovere di avere un approccio unitario e di provare a condividere le scelte che incidono sul futuro del Paese". Lo ha detto in Aula alla Camera la capogruppo di Fi, Mariastella, annunciando il voto contrario sulladialle comunicazioni del presidente del Consiglio, sul Consiglio Ue. "Noi vogliamo aiutare l'Italia - ha aggiunto- non un governo di cui non ...

