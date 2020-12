Manuel Agnelli: "La merda passa di moda, la buona musica resta. Io offro un'alternativa" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “La merda passa di moda, la musica resta. Io offro un’alternativa”. Nelle parole di Manuel Agnelli, alla vigilia della finale di X Factor, c’è ancora tutto l’amaro per l’esclusione dei suoi Melancholia (“Mi sono rivisto l’esibizione e col cavolo che hanno stonato”). Durante la conferenza stampa, il leader degli Afterhours ha parlato di come “l’importante non è vincere ma lasciare il segno. Capisco che la gente abbia paura della televisione, però penso che si possa fare tv rimanendo se stessi e i Little Piece l’hanno dimostrato”. Riguardo i loro possibili scenari, Agnelli è stato schietto: “Chi se ne frega. Non è il loro futuro, non è fatto di discografia o di radio. È fatto di concerti, anche di esibizioni, anche di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Ladi, la. Ioun’”. Nelle parole di, alla vigilia della finale di X Factor, c’è ancora tutto l’amaro per l’esclusione dei suoi Melancholia (“Mi sono rivisto l’esibizione e col cavolo che hanno stonato”). Durante la conferenza stampa, il leader degli Afterhours ha parlato di come “l’importante non è vincere ma lasciare il segno. Capisco che la gente abbia paura della televisione, però penso che si possa fare tv rimanendo se stessi e i Little Piece l’hanno dimostrato”. Riguardo i loro possibili scenari,è stato schietto: “Chi se ne frega. Non è il loro futuro, non è fatto di discografia o di radio. È fatto di concerti, anche di esibizioni, anche di ...

