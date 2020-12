Maltempo nel Casertano, esondano in più punti il Volturno e Garigliano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono straripati in più punti, nel Casertano, i fiumi Garigliano e Volturno, a causa dell’ondata di Maltempo con piogge che durano ormai da giorni. In particolare il Volturno ha rotto gli argini nei territori dei comuni di Pietravairano, Raviscanina e Ailano, provocando la chiusura della strada provinciale che li collega. Ci sono state anche diverse piccole frane con disagi per automobilisti e camionisti. Il Garigliano è esondato invece nel territorio di Sessa Aurunca e Rocca d’Evandro; qui il sindaco Emilia Delli Colli ha disposto la chiusura della provinciale 328. Numerose le chiamate arrivate alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco per interventi dovuti sia a smottamenti che a problemi nelle abitazioni per infiltrazioni nei garage e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono straripati in più, nel, i fiumi, a causa dell’ondata dicon piogge che durano ormai da giorni. In particolare ilha rotto gli argini nei territori dei comuni di Pietravairano, Raviscanina e Ailano, provocando la chiusura della strada provinciale che li collega. Ci sono state anche diverse piccole frane con disagi per automobilisti e camionisti. Ilè esondato invece nel territorio di Sessa Aurunca e Rocca d’Evandro; qui il sindaco Emilia Delli Colli ha disposto la chiusura della provinciale 328. Numerose le chiamate arrivate alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco per interventi dovuti sia a smottamenti che a problemi nelle abitazioni per infiltrazioni nei garage e ...

