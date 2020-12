L'ultimo saluto al dott. Pascale, Malzoni: 'Abbiamo contratto il virus insieme, io fortunato' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid, 'Malzoni' in lutto: deceduto il primario Sergio Pascale 7 dicembre 2020 Morte Primario Sergio Pascale, il ricordo commosso di Mario Malzoni 8 dicembre 2020 Si sono svolti ieri i funerali di ... Leggi su avellinotoday (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Covid, '' in lutto: deceduto il primario Sergio7 dicembre 2020 Morte Primario Sergio, il ricordo commosso di Mario8 dicembre 2020 Si sono svolti ieri i funerali di ...

Nicolalpi : 'BRUTTOSTRONZOPEZZODIMERDA' è cosi che con estremo affetto mi chiamava quando mi recavo in visita da lui a Torino..… - infoitinterno : Scopelliti e il commovente ricordo del grande amico Giacomo Battaglia: “Non ho potuto dargli l’ultimo saluto, non a… - _xchi4rax : Ed io che non ho potuto nemmeno vedere per l'ultima volta mio nonno a causa di questo covid. Ricordo ancora il suo… - VdP_Brescia : Edolo e l’Alta Valcamonica hanno dato l’ultimo saluto al professor Ottorino Mazzini, il maestro della Valle - FedericaCambini : RT @SaraBergadano: @mengonimarco @astro_paolo 313 giorni 2 ore e 36 minuti nello spazio. Due mesi in quarantena. Equiparazione non casuale.… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo saluto Calolzio. L’ultimo saluto a Vincenzo Palastro: “Come faremo senza il tuo sorriso?” Lecco Notizie Oggi l’ultimo saluto a Claudio Favoriti

Avezzano - Tante le persone che oggi pomeriggio hanno dato l'estremo saluto a Claudio Favoriti proprietario del bar Gran Caffè di ...

Addio a Giuseppe Bee, funerali sabato 12 dicembre alle 14.30 nella chiesa di Fiera – Pieve

Per offrirti un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, si utilizzano cookies, anche di terze parti. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagi ...

Avezzano - Tante le persone che oggi pomeriggio hanno dato l'estremo saluto a Claudio Favoriti proprietario del bar Gran Caffè di ...Per offrirti un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, si utilizzano cookies, anche di terze parti. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagi ...