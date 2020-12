LIVE Sci alpino | Prova Discesa Val d’Isere in DIRETTA | ritorna in pista Dominik Paris!

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00: Buongiorno cominciamo la nostradella primadellalibera della Val. Buongiorno e benvenuti alladella primadellalibera della Val, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2020-2021. Comincia dunque la stagione degli uomini-jet, con un fine settimana a loro dedicato con unalibera sabato ed un superG domenica. Laodierna segnerà anche il ritorno indiParis. Il velocista azzurro si era rotto il legamento crociato del ginocchio destro a fine gennaio e quello di oggi ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

OA Sport

Sei alla ricerca di protezioni da snowboard efficaci e confortevoli, per praticare questo sport in totale sicurezza e tranquillità? Scopri le offerte promosse da Amazon e completa le tue spese!Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Comincia dunque la stagione degli u ...