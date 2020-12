LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach in DIRETTA: l’Inter spera che non si materializzi il biscotto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 La squadra arbitrale del match: Arbitro Björn Kuipers NED Assistenti Sander van Roekel NED Erwin Zeinstra NED Quarto arbitro Allard Lindhout NED VAR Pol van Boekel NED Assistente VAR Dennis Higler NED 20.26 Il Borussia Moenchenglabach, dopo aver iniziato questa edizione della Champions con quattro risultati positivi (due vittorie e due pareggi) è incappato in una sconfitta interna contro l’Inter che ha complicato le cose in chiave qualificazione. In caso di sconfitta la squadra di Rose retrocederebbe in Europa League, quindi non sono ammessi passi falsi. 20.21 Non parla di biscotto e non ha intenzione di voler scherzare col fuoco il Real Madrid. Non a caso Zidane in conferenza stampa ha parlato di finale, di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.31 La squadra arbitrale del match: Arbitro Björn Kuipers NED Assistenti Sander van Roekel NED Erwin Zeinstra NED Quarto arbitro Allard Lindhout NED VAR Pol van Boekel NED Assistente VAR Dennis Higler NED 20.26 IlMoenchenglabach, dopo aver iniziato questa edizione della Champions con quattro risultati positivi (due vittorie e due pareggi) è incappato in una sconfitta interna controche ha complicato le cose in chiave qualificazione. In caso di sconfitta la squadra di Rose retrocederebbe in Europa League, quindi non sono ammessi passi falsi. 20.21 Non parla die non ha intenzione di voler scherzare col fuoco il. Non a caso Zidane in conferenza stampa ha parlato di finale, di ...

passione_inter : LIVE - Segui Real Madrid-Borussia M in diretta: le formazioni UFFICIALI. C'è Ramos - - cmdotcom : #RealBorussia, formazioni ufficiali: c'è #Benzema, gioca #Thuram - antonio_gaito : RILEGGI LIVE - #RealSociedad, #Alguacil: 'Convinti di vincere, nessuno crea più di noi in Europa', #Monreal: 'Vogli… - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Alguacil in conferenza: 'Convinti di vincere, nessuno crea più di noi in Europa', Monreal: 'Vogliamo… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Real Sociedad, ecco le parole di Alguacil in vista d… -