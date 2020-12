Lazio, gli ottavi di Champions sono un traguardo storico: inizia una nuova era (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La formazione di Simone Inzaghi accede alla fase successiva della competizione e raggiunge un traguardo mancava da ben 20 anni Puntuale all’appuntamento con la storia. La Lazio di Simone Inzaghi non sbaglia e si qualifica agli ottavi di Champions League. Il pareggio per 2-2 contro il Bruges all’Olimpico sotto al diluvio vale un traguardo che a Formello mancava da 20 anni. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU LazioNEWS24 Era la stagione 1999/2000, quella del secondo scudetto, quando i biancocelesti vennero inseriti per la prima volta tra le 16 squadre più forti d’Europa. All’epoca l’attuale allenatore della Lazio era uno degli attaccanti a disposizione di Sven Goran Eriksson. Oggi è il condottiero di una squadra che apre una nuova era. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La formazione di Simone Inzaghi accede alla fase successiva della competizione e raggiunge unmancava da ben 20 anni Puntuale all’appuntamento con la storia. Ladi Simone Inzaghi non sbaglia e si qualifica aglidiLeague. Il pareggio per 2-2 contro il Bruges all’Olimpico sotto al diluvio vale unche a Formello mancava da 20 anni. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS24 Era la stagione 1999/2000, quella del secondo scudetto, quando i biancocelesti vennero inseriti per la prima volta tra le 16 squadre più forti d’Europa. All’epoca l’attuale allenatore dellaera uno degli attaccanti a disposizione di Sven Goran Eriksson. Oggi è il condottiero di una squadra che apre unaera. Leggi su ...

