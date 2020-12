“L’Aria che tira” | il botta e risposta tra la Russa e Myrta Merlino fa il giro del web video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) A l‘”Aria chenon è mai una buona aria quando è ospite Ignazio La. Lui parla, gli viene concesso poco tempo per ribadire un concetto e, oltretutto, la, la conduttrice, gli commenta in sottofondo in maniera niente affatto rispettosa. Lui non la prende bene. Laalla: “Quando lo proposi io…” Si parla del Dpcm del premier Conte. In particolare del dispiegamento di forze che il governo metterà in campo per controllare chi va da chi nei giorni delle Festività natalòizie. Ignazio Lafa notare una concomitanza bizzarra. Il senatore di Fratelli d’Italia punta il dito contro i dem: “Ora il governo – esordisce in collegamento con– stanzia 70mila agenti per Natale. Quando proposi i militari in città contro ...