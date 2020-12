La storia del portiere dilettante che una volta ha fatto un tunnel a Maradona (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si chiama Gino Ferioli, faceva il portiere, e una volta ha fatto un tunnel a Maradona. Ora che Maradona è morto e ognuno ha una piccola leggenda personale da raccontare, Ferioli può davvero dire di aver beffato – lui che era appena il portiere del Grosseto – il più grande giocatore della storia del calcio. Accadde il 7 agosto 1984, in un’amichevole tra il Grosseto, che all’epoca era nel campionato Promozione, e il Napoli di Rino Marchesi. Quell’estate – racconta il sito Quattrotretre – il Napoli era in ritiro a Castel del Piano, sulle colline del Monte Amiata, dove il sindaco Alvaro Giannelli fu costretto ad allestire addirittura un campeggio per ospitare l’oceano di tifosi arrivati per ammirare i primi giorni di allenamento di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si chiama Gino Ferioli, faceva il, e unahaun. Ora cheè morto e ognuno ha una piccola leggenda personale da raccontare, Ferioli può davvero dire di aver beffato – lui che era appena ildel Grosseto – il più grande giocatore delladel calcio. Accadde il 7 agosto 1984, in un’amichevole tra il Grosseto, che all’epoca era nel campionato Promozione, e il Napoli di Rino Marchesi. Quell’estate – racconta il sito Quattrotretre – il Napoli era in ritiro a Castel del Piano, sulle colline del Monte Amiata, dove il sindaco Alvaro Giannelli fu costretto ad allestire addirittura un campeggio per ospitare l’oceano di tifosi arrivati per ammirare i primi giorni di allenamento di ...

