“Ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci”. GF Vip, che succede tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi? Il ‘flirt’ in lavanderia: cosa è successo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A 24 ore dall’uscita dalla Casa di Elisabetta Gregoraci, ci sarebbe stato già un avvicinamento tra l’ex velino e l’influencer italo-persiana. Galeotti una serie di scherzi avvenuti nel pomeriggio. Pierpaolo Pretelli, infatti, ha lanciato dell’acqua in faccia a Giulia che aveva appena fatto la piega ai capelli. L’ex di Francesco Monte ha reagito riempendo il letto e le scarpe di Pierpaolo con la farina. I due poi si sono ritrovati in lavanderia per una guerra a cuscinate “bollente”. Gli abbracci e le risatine non sarebbero sfuggite ai fan che hanno commentato la scena su Twitter. “Ecco la nuova ship, sono bellissimi insieme”, scrivono alcuni. E ancora: “Pierpaolo Pretelli ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci”. Insomma, secondo i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) A 24 ore dall’uscita dalla Casa diGregoraci, ci sarebbe stato già un avvicinamento tra l’ex velino e l’influencer italo-persiana. Galeotti una serie di scherzi avvenuti nel pomeriggio.Pretelli, infatti, ha lanciato dell’acqua in faccia ache aveva appena fatto la piega ai capelli. L’ex di Francesco Monte ha reagito riempendo il letto e le scarpe dicon la farina. I due poi si sono ritrovati inper una guerra a cuscinate “bollente”. Gli abbracci e le risatine non sarebbero sfuggite ai fan che hanno commentato la scena su Twitter. “Ecco la nuova ship, sono bellissimi insieme”, scrivono alcuni. E ancora: “Pretelli ha già. Insomma, secondo i ...

