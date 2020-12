Gioielli, fiori e occhiali da sole high tech. Il regalo di Natale perfetto per le donne della vostra vita (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ognuno di noi ha una donna importante nella sua vita. E trovare il regalo giusto per farle battere il cuore può sembrare impossibile. L'e-commerce onbuy.com ha cercato di trovare la risposta studiando ben 2.538 coppie. A ciascuno dei partecipanti sono stati inviati 15 tipi di regali da dare ai loro partner ed è stato chiesto di utilizzare un dispositivo per monitorare la frequenza cardiaca. Partendo da un valore media iniziale (83 Bpm) sono state registrate le variazioni dopo aver spacchettato, cioè scoperto il dono ricevuto. Al primo posto, tra i regali che fanno più battere il cuore delle donne ci sono i Gioielli con un aumento della frequenza cardiaca del 65%. Seguono oggetti tecnologici (63%), profumi (54%) e borse (52%). Libri e articoli per la cura personale si classificano al quinto e al sesto ... Leggi su panorama (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ognuno di noi ha una donna importante nella sua. E trovare ilgiusto per farle battere il cuore può sembrare impossibile. L'e-commerce onbuy.com ha cercato di trovare la risposta studiando ben 2.538 coppie. A ciascuno dei partecipanti sono stati inviati 15 tipi di regali da dare ai loro partner ed è stato chiesto di utilizzare un dispositivo per monitorare la frequenza cardiaca. Partendo da un valore media iniziale (83 Bpm) sono state registrate le variazioni dopo aver spacchettato, cioè scoperto il dono ricevuto. Al primo posto, tra i regali che fanno più battere il cuore delleci sono icon un aumentofrequenza cardiaca del 65%. Seguono oggetti tecnologici (63%), profumi (54%) e borse (52%). Libri e articoli per la cura personale si classificano al quinto e al sesto ...

Pino__Merola : Gioielli, fiori e occhiali da sole high tech. Il regalo di Natale perfetto per le donne della vostra vita - minnxvs : cosa può regalare alle ragazze: gioielli, trucchi, candele, vestiti, skincare, profumi, fiori, accessori per capell… - tulipsshades : reminder per il mio futuro ragazzo: non serve regalarmi gioielli o roba costosa mi bastano un libro e un mazzo di fiori - MariaCo12345 : I fiori sono i gioielli di Madre Natura. Per quanto l'uomo cerchi di crearne di nuovi in laboratorio non sarà mai a… - BioTexCom_it : I fiori, la musica e i bambini, sono i gioielli della vita #BioTexCom! -

Ultime Notizie dalla rete : Gioielli fiori Il cuore d’oro della Carrarese nella vetrina di Fiori gioielli La Nazione Il cuore d’oro della Carrarese nella vetrina di Fiori gioielli

Il portachiavi arricchisce la collezione di monili giallo azzurri ideata dalla titolare "E’ sempre un successo" ...

Quando si regalano le perle? Curiosità e significato del gioiello

Guida completa: quando regalare le perle e come conservarle per mantenere intatta la loro naturale bellezza. Perché per ogni età c'è il giusto numero di fili… “Una donna ha bisogno di fili e fili di p ...

Il portachiavi arricchisce la collezione di monili giallo azzurri ideata dalla titolare "E’ sempre un successo" ...Guida completa: quando regalare le perle e come conservarle per mantenere intatta la loro naturale bellezza. Perché per ogni età c'è il giusto numero di fili… “Una donna ha bisogno di fili e fili di p ...