Francesco Oppini è omosessuale, tu vuoi nasconderlo", Alba Parietti furiosa sui social (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesco Oppini è da poco uscito dalla casa del Grande Fratello Vip. Suoi social però c'è una battaglia che riguarda lui e Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti ha lasciato la casa del GF Vip con grande dispiacere dell'amico Zorzi. Quest'ultimo non ha mia fatto segreto dei suoi sentimenti per Oppini, tanto che sul L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : 'Io sono fuori che ti aspetto a prescindere: un amico sta ancora più vicino a te. Sono tuo amico a prescindere da t… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - ang_eli_ca_ : RT @vojcehar: “Se io non sono immune non lo sarà neanche Francesco Oppini” “Eh amore, se non me ne vado io non te ne vai neanche tu” Vi… - Giulslovesharry : RT @vojcehar: “Se io non sono immune non lo sarà neanche Francesco Oppini” “Eh amore, se non me ne vado io non te ne vai neanche tu” Vi… - sdcsroberts : RT @mammasonoadubai: 'Reiette è un appellativo che ci siamo date perché siamo la parte più allontanata del Twitter perché esprimevamo PARER… -