Foggia zona arancione | ristoratori ricevuti dal prefetto Esposte le difficoltà per l' ordinanza regionale

Di Francesco Santoro: Il prefetto di Foggia ha ricevuto una delegazione di gestori di ristoranti, pizzerie e bar. Incontro finalizzato ad ascoltare le richieste messe nero su bianco dopo la manifestazione di protesta andata in scena lunedì sera quando alcuni di loro hanno contestato l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, che ha previsto la permanenza in zona arancione per 20 comuni del Foggiano, della Bat e della Murgia barese. Gli esercenti hanno incontrato anche il vicepresidente della Giunta regionale, Raffaele Piemontese, e chiedono la possibilità di aprire i locali fino alle 22.30 durante il periodo natalizio o, in alternativa, la cassa integrazione ordinaria per i propri dipendenti sulla base del fatturato di dicembre 2019

