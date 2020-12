Fisco: 2,8 mln cittadini iscritti per cashback (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Alle ore 17 di oggi, a meno di due giorni dall'avvio del cashback, sono circa 2,8 milioni i cittadini che si sono iscritti al programma per un totale di 3,1 milioni di strumenti di pagamento elettronici attivati, direttamente dall'app IO o attraverso i canali messi a disposizione dagli altri soggetti, i cosiddetti 'Issuer Convenzionati'. Lo rende noto Palazzo Chigi. "Sull'app IO, che nel frattempo ha superato gli 8,1 milioni di download, il caricamento delle carte PagoBANCOMAT ai fini del cashback sta funzionando e risultano completamente operativi gli altri canali bancari da cui è possibile partecipare al programma - informa ancora P.Chigi - Il servizio di registrazione al cashback si sta stabilizzando e non si stanno più verificando disservizi nell'accesso alla sezione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Alle ore 17 di oggi, a meno di due giorni dall'avvio del, sono circa 2,8 milioni iche si sonoal programma per un totale di 3,1 milioni di strumenti di pagamento elettronici attivati, direttamente dall'app IO o attraverso i canali messi a disposizione dagli altri soggetti, i cosiddetti 'Issuer Convenzionati'. Lo rende noto Palazzo Chigi. "Sull'app IO, che nel frattempo ha superato gli 8,1 milioni di download, il caricamento delle carte PagoBANCOMAT ai fini delsta funzionando e risultano completamente operativi gli altri canali bancari da cui è possibile partecipare al programma - informa ancora P.Chigi - Il servizio di registrazione alsi sta stabilizzando e non si stanno più verificando disservizi nell'accesso alla sezione ...

Ê online il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate che permette di visualizzare le mappe degli immobili compravenduti a partire dal 2019. L'applicazione fornisce agli utenti i dati relativi a tipol ...

09/12/2020 - Da lunedì scorso è da possibile accedere ai valori immobiliari grazie al nuovo servizio delle Entrate che permette di visualizzare i dati dichiarati nelle compravendite, stipulati a parti ...

Ê online il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate che permette di visualizzare le mappe degli immobili compravenduti a partire dal 2019. L'applicazione fornisce agli utenti i dati relativi a tipol ...