e l f Cosmetics | il makeup alla portata di tutti i portafogli

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Brand di cui si sente parlare spesso è e.l.f.. Il nome sembra quasi natalizio, a richiamare quei piccoli aiutanti di Babbo Natale. Ma non c’entra nulla con tutto ciò poiché è, semplicemente, acronimo di eyes, lips e face…ma noi preferiamo rimanere nel mood di festa e pensare a quelle creature vestite di verde e rosso, non è così? Ma bando alle chiacchiere, cara e.l.f. squad, cominciamo! e.l.f.: la sua missione e.l.f. La missione di e.l.f., marchio americano, è quella di garantire un look completo (occhi, labbra, viso) accessibile a. Infatti include diversi prodotti tra cui maschere, creme idratanti e detergenti per il viso; primer, fondotinta, illuminanti, bronzer per base trucco; il necessario per trucco occhi e labbra nonché pennelli e spugnette…il tutto a basso prezzo, per ...