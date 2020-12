Disagi Cashback: possibile proroga in vista fino al 6 gennaio 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Cashback è diventato ufficiale da ieri e, stando ai primi numeri, ha raccolto numerose adesioni ma ha anche fatto registrare i soliti (e immaginabili) problemi di intasamento dovuti ai tantissimi italiani che hanno scaricato l’applicazione che consente poi di ricevere un rimborso parziale delle spese effettuate nel mese di dicembre. E all’indomani dell’attivazione del bonus Natale, si parla già quindi di possibile proroga fino a Befana. In un giorno sono state attivate 2,3 milioni di carte di credito, facile dunque pensare che siano davvero molte le persone che faranno acquisti pagando con app, carte o bancomat per vedersi rimborsare il 10% di quanto speso. Ma visti i Disagi del primo giorno, è possibile che lo Stato deciderà di concedere una settimana in più per fare acquisti a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilè diventato ufficiale da ieri e, stando ai primi numeri, ha raccolto numerose adesioni ma ha anche fatto registrare i soliti (e immaginabili) problemi di intasamento dovuti ai tantissimi italiani che hanno scaricato l’applicazione che consente poi di ricevere un rimborso parziale delle spese effettuate nel mese di dicembre. E all’indomani dell’attivazione del bonus Natale, si parla già quindi dia Befana. In un giorno sono state attivate 2,3 milioni di carte di credito, facile dunque pensare che siano davvero molte le persone che faranno acquisti pagando con app, carte o bancomat per vedersi rimborsare il 10% di quanto speso. Ma visti idel primo giorno, èche lo Stato deciderà di concedere una settimana in più per fare acquisti a ...

