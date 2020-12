Cuffie da gaming, le migliori da comprare subito (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le Cuffie da gaming possono essere uno dei regali di Natali più desiderati del 2020. L’arrivo della nuova generazione di console spingerà tanti nuovi giocatori a buttarsi nella mischia con i migliori videogiochi in circolazione, testando tutte le funzionalità di PlayStation 5 e Xbox Series X. Come il live streaming su Twitch o le partite in multiplayer, sempre più componenti fondamentali del gaming a 360 gradi. Allora perché non rendere più semplice questa esperienza regalando o acquistando un paio di Cuffie pensate appositamente per questo genere di partite. Che caratteristiche hanno? Latenza ridotta al minimo, qualità audio impeccabile e, per i modelli pro, con suono direzionale che ti aiuta nel gioco a capire dove sono gli avversari e microfono incorporato per dare istruzioni alla tua squadra e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ledapossono essere uno dei regali di Natali più desiderati del 2020. L’arrivo della nuova generazione di console spingerà tanti nuovi giocatori a buttarsi nella mischia con ivideogiochi in circolazione, testando tutte le funzionalità di PlayStation 5 e Xbox Series X. Come il live streaming su Twitch o le partite in multiplayer, sempre più componenti fondamentali dela 360 gradi. Allora perché non rendere più semplice questa esperienza regalando o acquistando un paio dipensate appositamente per questo genere di partite. Che caratteristiche hanno? Latenza ridotta al minimo, qualità audio impeccabile e, per i modelli pro, con suono direzionale che ti aiuta nel gioco a capire dove sono gli avversari e microfono incorporato per dare istruzioni alla tua squadra e ...

Ultime Notizie dalla rete : Cuffie gaming Le 5 migliori cuffie da gaming da comprare subito GQ Italia Apple introduce gli AirPods Max: ecco le prime cuffie con design over-ear. Prezzo? 629€!

Arrivano le cuffie over ear di Apple e si chiamano AirPods Max. E sono Max effettivamente non solo nelle prestazioni ma anche e soprattutto nel prezzo visto che costeranno 629€ ma ci saranno in 5 dive ...

Cuffie Razer Hammerhead True Wireless Pro

Razer lancia un modello in-ear certificato THX con sistema ANC ibrido, Gaming Mode e connettività Bluetooth personalizzata per ridurre la latenza, Quick Attention Mode, autonomia fino a 20 ore, suppor ...

