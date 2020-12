Covid, Mattarella-Governo “Azione europea contro la terza ondata” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in video conferenza l’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e i ministri degli Esteri, dell’Economia e degli Affari Europei, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, alla vigilia del Consiglio Europeo.Secondo quanto si apprende, in merito alla lotta al Covid è emersa la necessità di un segnale europeo per misure comuni per scongiurare la terza ondata, anche dal punto di vista del coordinamento delle misure, ad esempio sulle quarantene per chi va all’estero. Riguardo al cambiamento climatico, alcuni Paesi europei vedono con fatica l’obiettivo della riduzione del 55% delle emissioni entro 2030. La linea emersa dalla riunione è quella di contemperare le loro esigenze con quella di non penalizzare chi invece come l’Italia è andata ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in video conferenza l’intra il presidente della Repubblica Sergio, il premier Giuseppe Conte e i ministri degli Esteri, dell’Economia e degli Affari Europei, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, alla vigilia del Consiglio Europeo.Secondo quanto si apprende, in merito alla lotta alè emersa la necessità di un segnale europeo per misure comuni per scongiurare laondata, anche dal punto di vista del coordinamento delle misure, ad esempio sulle quarantene per chi va all’estero. Riguardo al cambiamento climatico, alcuni Paesi europei vedono con fatica l’obiettivo della riduzione del 55% delle emissioni entro 2030. La linea emersa dalla riunione è quella di contemperare le loro esigenze con quella di non penalizzare chi invece come l’Italia è andata ...

Corriere : Conte negativo al tampone. Il presidente Mattarella si vaccinerà appena possibile - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - LevyGalanti : RT @ilfoglio_it: Il Quirinale ci fa sapere che il presidente Mattarella farà il vaccino anti Covid, rispettando l'iter. E se ci sarà bisogn… - mayafoxqua_m : RT @lucianoghelfi: Al posto del tradizionale pranzo prima di ogni #ConsiglioUE videoconferenza fra #Mattarella, #Conte e i ministri. Serv… - mmayr5 : RT @adrianobusolin: MAGARI PURE 1 #CLISTERE IN DIRETTA PERCHE NO ? #Vaccino in #diretta #tv, colpo di scena di #Mattarella e #Berlusconi ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella Covid: Mattarella si sottoporrà a vaccino appena possibile Agenzia ANSA Covid: Sindaco e Giunta si sottoporranno al vaccino appena possibile

Quando sarà possibile e secondo le priorità stabilite si sottoporranno tutti al vaccino. Il sindaco Andrea Gnassi di Rimini e la giunta comunale al completo – Gloria Lisi, Roberta Frisoni, Anna Montin ...

Angri, Al Prof. Antonio Giordano il 17° Premio Città di Angri. Sicuramente l’edizione più internazionale e digitale della storia

Angri, 9 Dicembre - È in pieno svolgimento la diciassettesima edizione del Premio Città di Angri. L’evento ha come tema 2020 “Corona Virus: dalla paura alla speranza” e sarà ricordato, oltre che per i ...

Quando sarà possibile e secondo le priorità stabilite si sottoporranno tutti al vaccino. Il sindaco Andrea Gnassi di Rimini e la giunta comunale al completo – Gloria Lisi, Roberta Frisoni, Anna Montin ...Angri, 9 Dicembre - È in pieno svolgimento la diciassettesima edizione del Premio Città di Angri. L’evento ha come tema 2020 “Corona Virus: dalla paura alla speranza” e sarà ricordato, oltre che per i ...