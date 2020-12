Ci potremo proteggere dal coronavirus con uno spray nasale? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Quando si parla di sistema immunitario c’è forse una tendenza a considerarlo come qualcosa di nascosto, di interno, fatto di cellule e anticorpi che viaggiano per lo più nel sangue e dislocati qua e là nel corpo. In realtà gran parte delle nostre armi di difesa si trovano in bella mostra, o quasi. Come quelle associate alle mucose, localizzate all’interfaccia tra mondo interno ed esterno, da dove appunto possono arrivare pericoli. Come quelle delle vie aeree. Vi ricorda qualcosa? Il coronavirus Sars-Cov-2, l’agente eziologico di Covid-19, è un virus respiratorio, che predilige come porta di ingresso al corpo appunto le vie respiratorie (e gli occhi). E proprio mentre stanno per arrivare i primi vaccini, sviluppati a tempo di record, c’è chi ricorda che è qui che dovrebbe concentrarsi buona parte della ricerca per combattere il ... Leggi su wired (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (foto: Getty Images)Quando si parla di sistema immunitario c’è forse una tendenza a considerarlo come qualcosa di nascosto, di interno, fatto di cellule e anticorpi che viaggiano per lo più nel sangue e dislocati qua e là nel corpo. In realtà gran parte delle nostre armi di difesa si trovano in bella mostra, o quasi. Come quelle associate alle mucose, localizzate all’interfaccia tra mondo interno ed esterno, da dove appunto possono arrivare pericoli. Come quelle delle vie aeree. Vi ricorda qualcosa? IlSars-Cov-2, l’agente eziologico di Covid-19, è un virus respiratorio, che predilige come porta di ingresso al corpo appunto le vie respiratorie (e gli occhi). E proprio mentre stanno per arrivare i primi vaccini, sviluppati a tempo di record, c’è chi ricorda che è qui che dovrebbe concentrarsi buona parte della ricerca per combattere il ...

